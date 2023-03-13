المدون قشوط: الطرابلسي يتجهز للهجوم على جهاز مكافحة الهجرة التابع له

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كشف المدون والناشط محمد قشوط اليوم الإثنين، أن وزير الداخلية عماد الطرابلسي يتجهز للهجوم على جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لخلاف مع رئيسه محمد الخوجة.

وقال قشوط في منشور عبرحسابه على “فيسبوك” :”أمس عماد الطرابلسي في اجتماع مع الحداد و لطفي الحراري و الدبيبة يتحدث عن خطة تأمين طـرابـلـس و الحدود و الصحراء”.

وتابع المدون :”اليوم يحشد الطرابلسي في قوات تابعة له شخصياً بعيداً عن سلطة الدولة للاستعداد لمواجهة محتملة مع قوة تابعة للهجرة الغير شرعية”.

وأوضح قشوط أن هذه الاستعدادات تأتي نظرًا لوجود خلاف بين الطرابلسي والخوجة رئيس هذا الجهاز الذي من المفروض أنه تابع لوزارة الداخلية التي يتولى أمرها داخل طرابلس !”.

وختم المدون منشوره قائلا :”سلاطة المليشيات عندما تصبح موجودة داخل سلطة الدولة”.