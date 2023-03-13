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شمبش يشارك باجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية و حقوق الإنسان

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

شارك عضو وفد مجلس النواب رمضان شمبش في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية و حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي ضمن مشاركة وفد مجلس النواب في أعمال الجمعية العامة (146) المنعقدة حالياً في العاصمة البحرينية المنامة.

و تم خلال الاجتماع إقرار جدول الأعمال و الموافقة على المحاضر الموجزة للدورة السابقة و مناقشة القرار المقبل للجنة بشأن الاتجار بالأيتام و دور البرلمانات في الحد من الأضرار كما تم مناقشة الزخم البرلماني لمكافحة المعلومات المضللة ومحتوى الكراهية والتمييز في الفضاء الإلكتروني.

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قناة ليبيا الحدث

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