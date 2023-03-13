البرغثي: «الطبخة» لن تكون ليبية

علق السفير محمد البرغثي، سفير ليبيا الأسبق لدى الأردن، على محاولات حل الأزمة الليبية التي تقترحها عدة جهات خارجية، مرجحا أن «الطبخة» لن تكون ليبية.

وقال البرغثي، في منشور له عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: “لا أظن أن أهل الدار لهم علاقة بما يخطط ويُطبخ لدارهم، الطباخون كُثر، هناك طباخ رئيسي، المرجح أن الطبخة لن تكون ليبية”.

وأضاف “ربما بعض الأدوات التي ستستخدم في الطبخ قد تكون ليبية، المؤكد أن كل ذلك قد يتغير؛ إذا كان لليبيين الوطنيين رأي آخر (ثقتي في الليبيين ووعيهم كبيرة، وثقتي في الله أكبر)”.