باشاغا: أكدت لباتيلي على شرعية الحكومة الليبية ومساندة البعثة لتحقيق تطلعات الليبيين

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أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليوم الإثنين، على شرعية الحكومة الليبية وجاهزيتها الكاملة لمساندة البعثة الأممية في تحقيق تطلعات الشعب الليبي .

وقال باشاغا :”خلال لقائي المبعوث الأممي عبدالله باثيلي في بنغازي، أكدت على شرعية الحكومة الليبية وجاهزيتها الكاملة لمساندة مساعي البعثة الأممية في تحقيق تطلعات الشعب الليبي في التغيير والانتقال الديمقراطي وجعل عام 2023 عام الانتخابات”.

وأضاف رئيس الحكومة الليبية في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”كما رحبنا بمبادرة باتيلي لكسر الجمود السياسي وتنظيم الانتخابات”.

وتابع باشاغا :”وشددنا على المُلكية الليبية لحل الأزمة الراهنة وبذل المزيد من الجهود لزيادة التقارب بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لإنجار القوانين الانتخابية في أقرب الآجال”.

واستقبل القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير خليفة حفترن اليوم الإثنين، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي بمقرّ القيادة العامة بنغازي.

وذكر مكتب الإعلام في القيادة العامة أن باتيلي أطلع القائد العام على الخطة الأممية لبعثة الأمم المتحدة في المرحلة القادمة والتي ستقود لإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضاف مكتب الإعلام أنه تم التأكيد على أهمية دعم جهود مجلس النواب والدولة لاستكمال القاعدة الدستورية.