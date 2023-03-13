الشحومي: تصريحات الصديق الكبير تؤثر سلباً في سعر الدينار الليبي

انتقد الخبير الاقتصادي، سليمان الشحومي، تصريحات محافظ المصرف المركزي الصديق عمر “الكبير بشأن قدرته على خفض سعر صرف الدولار لولا أن ذلك سيؤدي إلى إفلاس البلاد بعد 6 أشهر”، وفق قوله.

الشحومي قال في تصريحات تلفزيونية إن “تصريحات محافظ المصرف المركزي الأخيرة تؤثر سلباً بشكل مباشر على سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار الأمريكي”.

ولفت الشحومي، إلى أن “الاستثمارات الخارجية لم تحقق الهدف الاقتصادي منها وإنما حققت أهدافاً سياسية، في إشارة إلى اتفاقيات رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة مع إيطاليا في مجال النفط، والموقعة مؤخراً”.