صحيفة إماراتية : مجلس النواب الليبي يتجه لوضع قوانين الانتخابات منفردًا

أفاد تقرير لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، اليوم الاثنين الى أن مجلس النواب الليبي يتجه لوضع قوانين الانتخابات منفردًا حال تلكؤ مجلس الدولة.

وأشار التقرير الى أن مجلس النواب يسعى لوضع قوانين الانتخابات وحسم القاعدة الدستورية اللازمة لإنجاز العملية الانتخابية.

وأوضح التقرير أن تلكؤ مجلس الدولة في تشكيل لجنته التي ستشارك في صياغة القوانين، يُمكن أن يدفع البرلمان لوضع القوانين بشكل منفرد.

وبحسب التقرير فأن مجلس الدولة يعاني في طرابلس بسبب حصار مقر المجلس، فضلاً عن مقاطعة عددٍ كبير من النواب لجلساته، ما يؤدي لعدم اكتمال النصاب القانوني وفشل عقد الجلسات.