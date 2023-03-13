خلال لقائه باثيلي.. باشاغا: أكدت على شرعية الحكومة الليبية

أشار رئيس الحكومة فتحي باشاغا إلى أنه أكدت على شرعية الحكومة الليبية و جاهزيتها الكاملة لمساندة مساعي البعثة الأممية في تحقيق تطلعات الشعب الليبي في التغيير والانتقال الديمقراطي وجعل عام 2023 عام الانتخابات.

جاء ذلك خلال تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي بـ “فيسبوك”، عقب لقائه المبعوث الأممي عبدالله باثيلي في مدينة بنغازي.