ليبيا الان

وَزير الداخلية يترأس الاِجتماع الأول للجمعية العمُومية للشركة العَامة لاِستيراد السلع الأمنية

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

ترأس وَزير الداخلية عصام أبوزريبة يوم الأثنين بِمقر الإدارة العَامة لاِستيراد السلع الأمنية بِمدينة بنغازي، الاِجتماع الأول للجمعية العمُومية لِسنة 2023م، ضمَّ رَئيس وَأعضاء مجلس الإدارة، حيث بدء الاِجتماع بِكلمة ترحيب بِالوَزير وَاِستعراض نشاطات الشركة خِلال العَام الحالي، وَاِستعرض المُشاركون جدول الأعمال وَالمواضيع التي سيتمَّ مُناقشتها خِلال الاِجتماع.

كمَا تناول الاِجتماع مُناقشة أعمال وَمهام الشركة وَالصعُوبات التي تُواجه سيّر عملها وَحلحلتهَا واتخاذ جُملةً مِن القرارات الهَامة التي سوف تُساهم فِي تقدَّم الشركة وَتَطويرها.

وَتقدَّم مُدير الإدارة فِي نهاية الاِجتماع بِدرع للوَزير؛ تقديراً لِمجهوداته المبذُولة فِي فرض الأمن وَالاِرتقاء بِعمل وَزارة الداخلية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك