وَزير الداخلية يترأس الاِجتماع الأول للجمعية العمُومية للشركة العَامة لاِستيراد السلع الأمنية

ترأس وَزير الداخلية عصام أبوزريبة يوم الأثنين بِمقر الإدارة العَامة لاِستيراد السلع الأمنية بِمدينة بنغازي، الاِجتماع الأول للجمعية العمُومية لِسنة 2023م، ضمَّ رَئيس وَأعضاء مجلس الإدارة، حيث بدء الاِجتماع بِكلمة ترحيب بِالوَزير وَاِستعراض نشاطات الشركة خِلال العَام الحالي، وَاِستعرض المُشاركون جدول الأعمال وَالمواضيع التي سيتمَّ مُناقشتها خِلال الاِجتماع.

كمَا تناول الاِجتماع مُناقشة أعمال وَمهام الشركة وَالصعُوبات التي تُواجه سيّر عملها وَحلحلتهَا واتخاذ جُملةً مِن القرارات الهَامة التي سوف تُساهم فِي تقدَّم الشركة وَتَطويرها.

وَتقدَّم مُدير الإدارة فِي نهاية الاِجتماع بِدرع للوَزير؛ تقديراً لِمجهوداته المبذُولة فِي فرض الأمن وَالاِرتقاء بِعمل وَزارة الداخلية.