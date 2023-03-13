باشاغا يطالب باتيلي بوقف «التدخلات الخارجية السلبية» في ليبيا

طالب فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية الموازية، عبد الله باتيلي المبعوث الأممي لدى البلاد، بممارسة دوره، ووقف «التدخلات الخارجية السلبية» في ليبيا، بينما تمضي واشنطن في طريق حشد «دول الجوار» لجهة دعم الطرح الأممي بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في ليبيا، قبل نهاية العام الجاري.

وقال مصدر ليبي مقرب من السفارة الأميركية في ليبيا لـ«الشرق الأوسط» (الاثنين) إن مبعوث الولايات المتحدة ريتشارد نورلاند الذي أنهى زيارة إلى الجزائر-استهدفت مشاركتها في تحفيز الليبيين على إتمام الانتخابات العامة- «من المتوقع أن يجري زيارات إلى عواصم عربية أخرى، قد تشمل مصر وتونس، لحشدها وراء الخطة الأممية».

وأضاف المصدر السياسي أن الولايات المتحدة «أظهرت عبر مبعوثها في ليبيا نشاطاً ملحوظاً خلال الأسابيع الماضية، للمسارعة في عقد الانتخابات العامة، على عكس فترات سابقة»؛ لكنه لفت إلى أن «بعض الليبيين يتوجسون خيفة من مثل هكذا تحركات، ويعتبرونها تدخلاً في شؤون بلادهم».

والتقى نورلاند، خلال زيارة إلى الجزائر (الأحد) عدداً من المسؤولين بالبلاد؛ مشيراً إلى أنه أجرى معهم مشاورات وصفها بـ«القيمة للغاية»، حول «كيف يمكن لجيران ليبيا دعم العملية السياسية في البلاد».

وقال نورلاند، عبر حساب سفارته على «تويتر»، إنه يتطلع إلى استمرار المشاورات مع الجزائر بشأن العملية السياسية في ليبيا، باعتبارها محل اهتمام مشترك، لافتاً إلى «الحاجة لإنشاء تحفيز جديد لتنظيم الانتخابات، وإيجاد حل سياسي دائم».

كما ناقش نورلاند مع السفير الليبي لدى الجزائر صالح بكدة «الدور الإيجابي الذي تلعبه الجزائر في دعم الاستقرار في ليبيا».

ويسعى المبعوث الأممي، منذ حديثه عن تفاصيل خطته السبت الماضي، لتجميع الليبيين كافة حول خطته الرامية لعقد الانتخابات الرئاسية والنيابية قبيل نهاية العام الجاري. ففي مدينة بنغازي التقى باتيلي عدداً من الشخصيات السياسية، من بينهم فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، ورؤساء أحزاب، لإطلاعهم على تفاصيل خطته للأيام المقبلة.

وفي إطار إزالة حالة الغضب بعد تجنب ذكر اسم حكومته في إحاطة الأخير أمام مجلس الأمن الدولي مؤخراً، التقى باتيلي، باشاغا، (الاثنين) الذي رحب بمساعي البعثة الأممية والأسرة الدولية الداعمة لتحقيق تطلعات قرابة 3 ملايين ليبي، بالتوجه نحو صناديق الاقتراع قبل نهاية عام 2023.

وشدد باشاغا خلال لقائه باتيلي «على الملكية الليبية لحل أزمة بلاده، من خلال بذل مزيد من الجهود الدولية لتسهيل التقارب بين مجلسي (النواب) و(الدولة)، بغية التسريع من وتيرة التوافقات التشريعية لقوانين الانتخابات».

وأضاف المكتب الإعلامي لحكومة «الاستقرار»، أن باشاغا ناقش أيضاً مع المبعوث الأممي مبادرته لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال هذا العام؛ لكنه طالبه «بممارسة دوره لإيقاف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي».

وأكد باشاغا دعم حكومته لمسار اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وصون السيادة الليبية بإخراج القوات الأجنبية بشكل تدريجي ومتوازن.

وكان باتيلي قد التقى خلال زيارته بنغازي، بممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ببنغازي، في سياق مشاوراته في جميع أنحاء ليبيا. وأوضح عبر حسابه على «تويتر»: «استمعت لمخاوف هذه الأحزاب بشأن الانسداد السياسي، وتقييمهم للتحديات التي تواجه بلدهم، ومقترحاتهم بشأن التصدي لها، بهدف الوصول إلى ليبيا مستقرة تنعم بالرخاء، وذلك عبر إجراء انتخابات شاملة».

وأضاف باتيلي أنه «من الضروري الاستماع للأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والنساء، والشباب، بشأن الخروج بخريطة طريق قابلة للتنفيذ، للانتخابات»، وانتهى إلى أن مبادرته بشأن اللجنة المزمع الإعلان عنها، تستهدف «توسيع إطار المناقشات لإشراك هؤلاء الفاعلين في رسم مسار يفضي إلى الانتخابات هذا العام».

وكان المبعوث الأممي قد بحث أيضاً مع إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي، بمقر البعثة في بنغازي (الأحد) عدداً من الملفات المهمة، من بينها الدفع باتجاه إنجاز الانتخابات.

وقال بوشناف إنه اتفق مع المبعوث الأممي على «ضرورة المضي قدماً في العمل على تقريب وجهات النظر، لضمان نجاح هذه الانتخابات، مما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية الممتدة في ليبيا على مدى السنوات الماضية».

وفي شأن آخر، التقى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي (الاثنين) الأمين التنفيذي لهيئة حوض بحيرة تشاد مامان نوحو، وتناول اللقاء عدداً من الملفات التي تمثل اهتماماً مشتركاً بين الدول الأعضاء بالهيئة.

وقال مكتب المنفي، إن اللقاء الذي تم بمقر المجلس وحضره نائب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، وزير الزراعة المكلف حسين عطية، تناول الملفين الأمني والمائي.