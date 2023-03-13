مصادر تكشف تفاصيل جديدة بشأن سبب التوتر الأمني بطريق المطار في طرابلس والجهة التي اوقفت الهجوم على مقر الداخلية

كشفت مصادر مطلعة أن التحشيدات المسلحة التي شهدتها مناطق غوط الرمان وجزيرة الدريبي وجزيرة باب العزيزية والإشارة الضوئية بطريق المطار في طرابلس تتبع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية بقيادة محمد الخوجة.

والمصادر التي صرحت لوسائل اعلام محلية فإن الخوجة كان يستهدف الهجوم على مقر وزارة الداخلية بسبب سحب الوزير المكلف عماد الطرابلسي لصلاحيات جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأضافت المصادر أن الطرابلسي منح صلاحيات الجهاز لوكيل الداخلية لشؤون الهجرة إبان حكومة السراج محمد المرحاني وأسس له جهاز خاص أسماه جهاز حرس الحدود.

وأوضحت المصادر أن أساس الخلاف هو عقود التموين المقدرة بمئات الملايين سنويًا سواء لجهاز الهجرة او لمراكز إيواء المهاجرين.

ووفقا للمصادر يقوم الجهاز منذ سنوات بتدوين سعر الوجبة يوميًا لكل مهاجر عند 20 دينار بينما لا يطعمونهم سوى الأرز والطحين، مشيرةً إلى أن ما تقدمه المنظمات الدولية وغيرهم للمهاجرين يذهب لجيوب سراق شركات التموين المتواطئة مع الجهاز.

وبحسب المصادر فإن هذه العقود هي ما تدفع هذه الأجهزة للخروج إلى أعالي البحار وسحب المهاجرين وإعادتهم إلى #طرابلس وتكديسهم في المراكز لتتكدس معهم فواتير التموين الوهمية.

وأكدت المصادر أن الخوجة بدأ في سحب السيارات المسلحة بعد مكالمة من القيادي غنيوة الككلي رئيس جهاز دعم الاستقرار.