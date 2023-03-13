عماد الطرابلسي يغادر مكتبه في طريق المطار عقب تدخل غنيوة الككلي

قالت وسائل اعلام محلية أن وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي غادر مكتبه بـ طريق المطار قبل قليل عقب تدخل القيادي غنيوة الككلي لسحب العناصر المسلحة التي كانت تنتوي الهجوم على مقر وزارة الداخلية.

وكانت تحشيدات عسكرية تتبع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية بقيادة محمد الخوجة تنوي الهجوم على مقر الوزارة.

وبحسب مصادر فإن الخوجة كان يستهدف الهجوم على مقر وزارة الداخلية بسبب سحب الطرابلسي لصلاحيات جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ومنح الوزير المكلف عماد الطرابلسي صلاحيات الجهاز لوكيل الداخلية لشؤون الهجرة إبان حكومة السراج محمد المرحاني وأسس له جهاز خاص أسماه جهاز حرس الحدود.

ووفقا لمصادر محلية فإن أساس الخلاف هو عقود التموين المقدرة بمئات الملايين سنويًا سواء لجهاز الهجرة او لمراكز ايواء المهاجرين.