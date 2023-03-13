أمن الكفرة: ضبط سوداني نصب على سوداني آخر بمبلغ 30 ألف دينار ليبي

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كشفت مديرية أمن الكفرة اليوم الإثنين، أن مركز شرطة بزيمة الجديدة تمكن من ضبط شخص سوداني الجنسية قام بالنصب على سوداني آخر بمبلغ 30.500 دينار.

أوضحت المديرية أن شخص سوداني الجنسية حضر الخميس مركز شرطة بزيمة الجديدة وأبلغ شكواه ضد المدعو ( أ أ ح) سوداني الجنسية وذلك كون المشكو فيه قام بالنصب والاحتيال عليه في مبلغ مالي وقدره( 30.500) دينار.

وأوضحت أنه تم فتح محضر جمع الاستدلالات بالمركز بمعرفة وحدة التحقيق وتم تكليف وحدة التحري بالمركز بالبحث والتحري عن المشكو فيه.

وأشارت إلى أنه بتحديد مكان تواجده في إحدى المزارع بالمدينة تم ضبطهُ وإحضاره للمركز والاستدلال معه فيما نسب إليه.

وأكدت مديرية أمن الكفرة أن المتهم اعترف بـارتكابة جريمة النصب والاحتيال ليتم توقيفه بالمركز واتخذت الإجراءات القانونيه حيالهُ وتمت إحالته إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.