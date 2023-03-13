شرح البال يطلع على المشاريع المتعثرة و المشاكل التي تعانيها بلدية القبة

أجرى وزير الاشغال العامة بالحكومة الليبية نصر شرح البال زيارة ميدانية إلى بلدية القبة وفرعيها البلديين رأس الهلال و لملودة للوقوف على كافة المختنقات التي تعاني منها بلدية القبة كمحطة معالجة المياه السوداء بالبلدية التي تحتاج لصيانة مستعجلة لما لها من أهمية كبيرة في الحفاظ علي البيئة والمياه الجوفية واليانبيع الطبيعية من التلوث .

كما تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة المشاريع المتعثرة كمشروع طريق لملودة رأس الهلال والمتعاقد عليه من قبل الحكومات السابقة مؤكداً على توجيهات رئيس الحكومة الليبية بضرورة تفعيل هذا المشروع لما له من أهمية حيث يعتبر مشروع حيوي يربط الطريق الساحلي بطريق القبة ومنطقة الجبل .