وزارة الداخلية: خروج الوزير عماد الطرابلسي من مكتبه عقب اجتماع مع قيادات أمنية

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خروج الوزير المكلف “عماد مصطفى الطرابلسي” من مكتبه بديوان الوزارة بطريق المطار بعد مغرب اليوم الاثنين الموافق 13 مارس 2023م.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب إن الوزير عماد الطرابلسي غادر المكتب عقب انتهاء اجتماعه مع عدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية.

يأتي ذلك، بعد انباء متداولة عن تحشيدات عسكرية تتبع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية بقيادة محمد الخوجة تنوي الهجوم على مقر الوزارة.

وقالت وسائل اعلام محلية أن وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي غادر مكتبه بـ طريق المطار قبل قليل عقب تدخل القيادي غنيوة الككلي لسحب العناصر المسلحة التي كانت تنتوي الهجوم على مقر وزارة الداخلية.

وبحسب مصادر فإن الخوجة كان يستهدف الهجوم على مقر وزارة الداخلية بسبب سحب الطرابلسي لصلاحيات جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.