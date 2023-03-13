باشاغا يسرد تفاصيل لقائه مع المبعوث الأممي إلى ليبيا

أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، جاهزية حكومته الكاملة لمساندة مساعي البعثة الأممية في تحقيق تطلعات الشعب الليبي في التغيير والانتقال الديمقراطي وجعل عام 2023 عام الانتخابات.

وقال باشاغا، عقب لقاء مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، “رحبنا بمبادرة السيد باتيلي لكسر الجمود السياسي وتنظيم الانتخابات، وشددنا على الملكية الليبية لحل الأزمة الراهنة وبذل المزيد من الجهود لزيادة التقارب بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لإنجار القوانين الانتخابية في أقرب الآجال”.

وكان المبعوث الأممي لليبيا، عبد الله باتيلي، أكد أن الأطراف الليبية تتطلع إلى إمكانية وضع خارطة طريق بحلول منتصف يونيو/ حزيران المقبل للوصول إلى إجراء الانتخابات.

وأكد المبعوث الأممي أن ما وصفها بـ”الأجسام السياسية التي انتهت صلاحيها” هي السبب في حالة عدم الاستقرار التي تعانيها ليبيا.