بوشناف يكشف عن أبرز ما تناوله لقائه مع باتيلي  

أخبار ليبيا 24

كشف مستشار الأمن القومي الليبي، المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الاثنين، عن أبرز ما تناوله لقائه مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، الذي جرى أمس الأحد بمقر البعثة في مدينة بنغازي.

وقال بوشناف في بيان له: “طرحنا خلال اللقاء مع عبدالله باتيلي وجهة نظر مجلس الأمن القومي في مجريات الأمور في ليبيا وعلى وجه الخصوص مبادرته الرامية إلى إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري”.

أكد بوشناف إلى أن اللقاء خلص إلى أن الانتخابات واحترام رغبة الشعب الليبي هي الخيار الأمثل لحل الأزمة الليبية، لافتا إلى أنهما سيعملان معا على تجاوز كل العقبات.

وأشار بوشناف إلى أنه يدعم مبادرة باتيلي لافتا إلى أن فريق مجلس الأمن القومي باشر إنجاز ما تم الاتفاق عليه.

ورافق بوشناف خلال اللقاء مدير الإدارة السياسية بمجلس الأمن القومي، فيصل بوالرايقة.

ودعا بوشناف الجميع إلى الانخراط في عمل وطني جماعي لإنجاز الانتخابات، مع الأخذ في الاعتبار جهود مجلسي النواب والأعلى للدولة بالخصوص.