عبد الجليل يتعهد برفع قدرة القطاع الصحي بمدينة الكفرة

بحث وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبد الجليل اجتماع مع عميد بلدية الكفرة ومديري مستشفى الشهيد عطية الكاسح ومركز الكفرة للنساء والولادة بحضور وفد من أعيان ومشايخ تطورات الوضع الصحي في المدينة.

وناقش المجتمعون حاجة الكفرة لإنشاء مركز للكلى والدم وآخر للأورام لاسيما بعد تزايد عدد الحالات التي بلغت قرابة 267 حالة أورام لافتين إلى ان الكفرة تبعد عن الساحل قرابة الألف كيلومتر وهو ما يجعل المريض يعاني مشقة السفر لتلقي العلاج.

وتعهد عبد الجليل بتوفير كل الإمكانات الضرورية اللازمة والعمل مع رئاسة الوزراء لتجهيز مستشفى بونخيلة المركزي ودعم مستشفى الشهيد عطية الكاسح ومركز الكفرة للنساء والولادة للرفع من قدرة القطاع الصحي بالمنطقة.

مؤكداً أن مدينة الكفرة لها اعتبار خاص ويجب دعم القطاع الصحي فيها بالكامل سيما أن المدينة لها عمق مع الدول الأفريقية وهي معرضة للأمراض والأوبئة بسبب عبور المهاجرين غير الشرعيين.