تفاصيل ضبط شخص أجنبي بتهمة النصب والاحتيال بمبلغ كبير في الكفرة

أعلنت مديرية أمن الكفرة، اليوم الاثنين عن ضبط شخص سوداني الجنسية بتهمة النصب والاحتيال .

وبالتفاصيل وفقًا لمديرية الأمن، أنه بتاريخ يوم الخميس الموافق 2023/3/9 م حضر إلى مركز شرطة بزيمة الجديدة المدعو ( ح ح م) سوداني الجنسية وابلغ شكواه ضد المدعو ( أ أ ح) سوداني الجنسية وذلك كون المشكو فيه قام بالنصب والاحتيال عليه في مبلغ مالي وقدره( 30.500) د . ل .

حيث فتح محضر جمع الإستدلالات بالمركز بمعرفة وحدة التحقيق وتم تكليف وحدة التحري بالمركز بالبحث والتحري عن المشكو فيه وبتحديد مكان تواجده في إحدى المزارع بالمدينة تم ضبطهُ واحضاره للمركز والاستدلال معه فيما نسب إليه واعترف بـ إرتكابة جريمة النصب والاحتيال ليتم توقيفه بالمركز واتخذت الإجراءات القانونيه حيالهُ وتم احالته إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص .