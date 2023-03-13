باتيلي يكشف تفاصيل لقائه مع حفتر

أخبار ليبيا 24

كشف المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، اليوم الاثنين، عن تفاصيل لقائه مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، الذي جر اليوم في بنغازي.

وقال باتيلي في تغريدة له عبر تويتر إن حفتر أعرب عن دعمه لجهوده في العملية السياسية، واللجنة العسكرية المشتركة “5+5” من أجل توفير بيئة أمنية مواتية.

وقال باتيلي، “إنه التقى اليوم المشير خليفة حفتر في بنغازي، حيث شرح له مبادراته الرامية للجمع بين القادة الليبيين، بما في ذلك رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، من أجل إيجاد مخرج من المأزق السياسي الذي طال أمده”.

وفي وقت سابق التقى باتيلي مع رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، في بنغازي، وناقشا “الحاجة الماسة كي يعمل جميع القادة الليبيين، بمن فيهم رئيسا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على كسر حلقة الأزمة السياسية الراهنة من خلال تهيئة الظروف لإجراء انتخابات شاملة”.

وأوضح المبعوث الأممي أن باشاغا “أعرب عن التزامه المستمر بوحدة واستقرار ليبيا، واستعداده لدعم جهودي وعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.