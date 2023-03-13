النيابة العامة: حبس مدير وموظفين بمصرف الادخار والاستثمار العقاري بنغازي

العنوان – بنغازي

كشف مكتب النائب العام اليوم الإثنين، أن النيابة العامة أمرت بحبس مرتكبي جرائم فساد في فرع مصرف الادخار والاستثمار العقاري بنغازي.

وأضاف المكتب أن وكيل النيابة، بمكتب المحامي العام – بنغازي ، أنجز جزءًا من إجراءات التحقيق المتعلقة بواقعات الاستيلاء على الدعم الحكومي المخصص للإيفاء ببدل الإيجار.

وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات أظهرت سوء سلوك مدير فرع المصرف ؛ واثنين من المساهمين معه ؛بتعمدهم إظهار المركز المالي للمصرف على غير حقيقته؛ لحمل المستفيدين على قبول مبلغ ستة آلاف دينار من أصل مبلغ اثني عشر ألف دينار مخصصة لهم ؛ وتحرير ما يفيد التسلم ؛ فكان لهم ما راموا.

وذكر المكتب أنه نتيجة هذا الفعل تأتّى لهم التصرف في مبلغ مليون وتسعمائة ألف دينار بالمخالفة لنواهي القانون، بإدراج بيانات على خلاف الحقيقة في مستندات المصرف، ووضع أوراق رسمية نسبت زوراً إلى بعض المستفيدين، وتقديم رشى لأحد موظفي مصرف الجمهورية لتسهيل سحب المبالغ المالية المستولى عليها.

ولفت الكتب إلى أنه بفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهمين الثلاثة ، أمر بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية .