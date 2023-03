الدبيبة يتابع تطوير طريق تاورغاء – رأس أجدير، ويحث الشركات على جودة التنفيذ

أكد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، ضرورة التركيز على الجودة والالتزام بالجدول الزمني، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص الليبي، ونقل الخبرة لأدوات التنفيذ المحلية، وفق قوله.

جاء ذلك أثناء اجتماع عقد إثر زيارة الدبيبة لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات لمتابعة سير العمل بها، وخطة مشروع صيانة وتطوير الطريق الساحلي تاورغاء ـ رأس جدير، وفق الحكومة.

وحسبما أفاد به إعلام الحكومة، تم اعتماد مشروع تطوير الطريق الساحلي تاورغاء ـ رأس جدير، ضمن خطة عودة الحياة لعام 2022، بعد استكمال الإجراءات التعاقدية ومصادقة ديوان المحاسبة وتوفير المخصصات المالية للمشروع.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية

