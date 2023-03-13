مفوضية الإنتخابات تعقد ورشة تدريبة للرفع من كفاءة موظفيها

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نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالشراكة مع الفريق الدولي للدعم الانتخابي في ليبيا ورشة عمل حول الاحزاب السياسية لتعزيز الوعي الانتخابي والمعرفة بين موظفي المفوضية

واستهدف البرنامج تدريب (30) موظفاً من مختلف إدارات وأقسام المفوضية في الإدارة العامة، مستخدمةً منهجية بريدج التي تتكون من مزيج من النشاطات والعروض والتطبيقات العملية والأمثلة بالإضافة إلى النقاش بين المشاركين ومجموعات العمل مع مشاركة فريق من الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيا لتقديم وجهات النظر الدولية والمقارنات والخيارات المتاحة لفهم دور الأحزاب من منظور تقني خاص بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.