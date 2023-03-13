طرابلس تشهد توترا جديدا بسبب خلاف بين الطرابلسي والخوجة

أخبار ليبيا 24

شهدت العاصمة الليبية، اليوم الإثنين، توتراً جديداً بعد قيام قوات تابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الداخلية بقيادة محمد الخوجة بتحشيدات كبيرة وخروج أرتال قيل أنها استعداداً لاقتحام مقر الوزارة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو مرئي للأرتال عسكرية بجزيرتي الدريبي وباب العزيزية ومنطقة غوط الرمان والإشارة الضوئية بطريق المطار جنوب العاصمة، وقيل أن هذه التحشيدات بسبب خلاف نتج بين وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي والخوجة على بعد سحب صلاحيات جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومنحها لوكيل الداخلية لشؤون الهجرة بحكومة الوفاق السابقة محمد المرحاني تحت مسمى جهاز حرس الحدود.

وانسحبت القوات بعد تواصل مباشر من آمر جهاز الدعم والاستقرار عبدالغني الككلي الشهير باسم “غنيوة” ، فيما لا يزال الوضع محتقن حتى هذه اللحظة بالرغم من انسحاب القوات التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ونشرت الصفحة الرسمية بوزارة الداخلية بـ فيسبوك، صوراً للوزير المكلف أثناء خروجه بعد المغرب من مقر الوزارة عقب انتهاء اجتماعه مع القيادات الأمنية، ولم تصدر أية جهة رسمية بما فيها وزارة الداخلية بياناً توضيحياً لتواجد سيارات وآليات وعربات عسكرية، والتحشيدات التي شهدتها العاصمة اليوم الإثنين، كما لم تعلن أي جهة رسمية عن الأحداث التي شهدتها بلدية تاجوراء على مدار يومين متتالين ونتج عنها سقوط قتلى ومصابين.