المنفي يُوقع على البيان الختامي لدورة رؤساء الدول الأعضاء بلجنة حوض بحيرة تشاد

وقع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، على البيان الختامي للدورة العادية السادسة عشر لرؤساء الدول الأعضاء بلجنة حوض بحيرة تشاد.

جاء ذلك بحضور الأمين العام لهيئة حوض بحيرة تشاد “مامان نوحو”، ومساعده “إيمانويل ستانلي”، وسفراء النيجر وتشاد لدى ليبيا، وعن الجانب الليبي نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وزير الزراعة المكلف، ورئيس الأركان العامة في المنطقة الغربية، ورئيس جهاز المخابرات.

ووفقا لبيان المجلس الرئاسي، فإن البيان الختامي تضمن قرارات تتعلق بالأمن والدفاع والبيئة والتنمية والموارد المائية، وتعمل الهيئة وفق استراتيجيات في مجال الأمن والبيئة وتعزيز مشاركة الموارد المائية في المنطقة وإفريقيا عموما.

وللهيئة مجلس للمفوضين، تمثل فيه دولة ليبيا بعدد إثنين هما وزير الزراعة مفوض أول، ووزير الموارد المائية مفوض، بالإضافة لعددٍ من المجالس الوزارية مثل مجالس وزراء الدفاع.

وتأسست هيئة حوض بحيرة تشاد عام 1962 م، وانضمت ليبيا للهيئة رسمياً عام 2008 وشاركت منذ عام 2005 كمراقب، وتضم الهيئة ستة دول هي تشاد وليبيا وأفريقيا الوسطى والكاميرون ونيجيريا والنيجر.