باثيلي وحفتر يؤكدان على ضرورة توفر حل وطني يسمح بإجراء الانتخابات

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي بقائد الجيش الليبي، خليفة حفتر في بنغازي، لمناقشة المبادرة الرامية للجمع بين القادة الليبيين من أجل إيجاد مخرج من المأزق السياسي الذي طال أمده

وقالت البعثة الأممية إن حفتر أعربَ عن دعمه المستمر لجهود باثيلي في العملية السياسية، وللعمل المهم الذي تقوم به اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من أجل توفير بيئة أمنية مواتية لإجراء الانتخابات.

ويأتي اللقاء في إطار جولة يقوم بها المبعوث الأممي إلى بنغازي التقى فيها كلا من رئيس حكومة “البرلمان” فتحي باشاغا ومستشار الأمن القومي الليبي السيد إبراهيم بوشناف لدفع جميع الأطراف نحو حل وطني يسمح بإجراء العملية الانتخابية.