الكيلاني: صرف منحة بدل الإيجار للمهجرين والنازحين تحقيق للعدالة الاجتماعية

ليبيا- اجتمعت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني بوكيلي الوزارة لمتابعة سير العمل في في كافة مفاصل العمل في الأخيرة.

بيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد مشاركة وكيلاها لشؤون الديوان والاحتياجات الخاصة والفروع بالاجتماع إلى جانب المراقب المالي فيها بهدف متابعة مطالبات الفروع، ناقلًا عن الكيلاني تشديدها على تضمين مرتباتها، وفقًا للجدول الموحد لصرفها في أبريل القادم.

وبحسب البيان، أكدت الكيلاني متابعتها الدائمة لكافة المواضيع والإجراءات المالية لتوجه بصرف كافة مكافأت موظفي الديوان بالوزارة والفروع مشددة في سياق آخر على متابعة دفع منحة بدل الإيجار وتسليم الصكوك للمهجرين والنازحين من خلال القوائم المعدة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية.

ووفقًا للبيان، تطرقت الكيلاني لضرورة متابعة تسليم بطاقات “إيفاء” المالية لمستحقاتها من خلال الفروع.

