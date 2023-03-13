سميو: نأمل في توفير التطعيمات الأساسية في أسرع وقت

قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض “عبدالباسط سميو” إن طلبية العام 2023 من التطعيمات الروتينية لا زالت قيد الإجراء، ونأمل توفيرها في أسرع وقت حتى لا يحدث نقص حاد بها كما حدث في الأعوام الماضية.

أضاف في تصريحات صحفية: “نستعد لإطلاق حملة تطعيمات ضد مرض الحصبة في كل مدن ليبيا للأطفال التي تتراوح أعمارهم من سنة وحتى 6 سنوات.”

وتابع قائلًا أنه تم إضافة الطعم الخاص بالجديري المائي “أبوشوكة” ضمن قائمة اللقاحات الروتينية على أن يكون الطفل من مواليد الأول من ديسمبر لعام 2021.