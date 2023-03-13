إيطاليا تنقل إلى شواطئها ناجين من حطام قارب قادم من ليبيا

نقلت السلطات الإيطالية إلى شواطئها اليوم الاثنين 17 مهاجرا بعد إنقاذهم إثر أحدث الحوادث القاتلة لغرق القوارب في البحر المتوسط في وقت تواجه فيه إيطاليا انتقادات بسبب نهج معالجتها للأزمة.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن من تم إنقاذهم نُقلوا إلى بلدة بوزالو في صقلية وإنهم جميعا من بنجلادش.

وقالت قوات خفر السواحل الإيطالية إنها تعتقد أن 30 شخصا لقوا حتفهم بعد انقلاب قارب أبحروا على متنه من ليبيا وسط طقس سيء.

تأتي المأساة بعد غرق قارب في 26 فبراير شباط على مقربة من منطقة كالابريا في جنوب إيطاليا، وهو الحادث الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 79 شخصا.

وحملت مبادرة (هاتف الإنذار) الخيرية التي تستقبل اتصالات قوارب المهاجرين التي تواجه صعوبات إيطاليا المسؤولية عن ذلك بسبب إحجامها عن إرسال خفر السواحل رغم إبلاغهم عدة مرات يوم السبت أن القارب يواجه مشكلة.

وقالت في بيان مساء أمس الأحد “من الواضح أن السلطات الإيطالية كانت تحاول التهرب من نقل الأشخاص إلى إيطاليا، وتلكأت في التدخل حتى يصل ما يسمى بخفر السواحل الليبي وإعادة الناس قسرا إلى ليبيا”. وقال خفر السواحل الإيطالي إن القارب انقلب خارج منطقة البحث والإنقاذ الإيطالية، وقال وزير الخارجية أنطونيو تاياني إن روما تبذل كل ما وفي وسعها لتجنب تعرض القوارب لحوادث.