الزني: أعمل بكامل طاقتي لإعداد كوادر قيادية شابة تقود البلاد للاستقرار

نظمت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة صباح اليوم الاثنين 13 مارس 2023م اجتماعها الأول بالمجالس المحلية للشباب بمدرج كلية الهندسة بجامعة طرابلس، بحضور وزير الشباب “فتح الله الزني” ووكيل الوزارة لشؤون البرامج والأنشطة “أحمد الكاتب” ورئيس جامعة طرابلس “أ.د خالد عون” و رئيس وأعضاء اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية للشباب و رؤساء وأعضاء المجالس المحلية للشباب المنتخبة لعموم البلديات.

وتضمن الاجتماع مراسم أداء اليمين القانونية وتسليم براءات المجلس للمجالس المنتخبة ضمن الوثبة الثانية وجلسة حوارية مفتوحة لمناقشة كل ما يتعلق بعمل المجالس المحلية للشباب كقوة ضغط ومناصرة لقضايا الشباب على المستوى المحلي، بحسب بيان الوزارة.

وأكد الوزير خلال اللقاء بأن الوزارة تعمل بكامل طاقاتها من أجل تنفيذ مبادرة دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس “عبدالحميد الدبيبة” لتأسيس المجالس المحلية للشباب بعموم تراب الوطن للعمل لإعداد كوادر قيادية شابة تقود البلاد إلى الاستقرار والتنمية وتنأى بشباب الوطن بعيداً عن التجاذبات التي تهدم بنيان الوطن ولأجل تعزيز دور الشباب لتولي زمام القيادة وإبعادهم عن المعارك التي لاتخدم مستقبلهم، وفق قوله.