العثور على أحد الحيتان المهددة بالانقراض نافقاً بشواطئ البريقة

عُثر على حوت المنك نافقاً على أحد شواطئ مدينة البريقة في ليبيا، وهي ليست المرة الأولى التي يسجل فيها نفوق حوت المنك على الشواطئ الليبية، بحسب صفحة “marina biology in libya” على فيسبوك.

ويعد حوت المنك، من الحيتان الزائرة للبحر المتوسط مثله مثل الحوت الأحدب، ويُعد من أصغر الحيتان ويمكن أن يعيش حتى 50 سنة.

وأنثى حوت المنك أكبر من الذكر، فقد بلغ أقصى طول مسجلٍ لها 9 أمتار، بوزن بلغ 2.5 طن، وتضع الأنثى مولودا واحدا يطلق عليه اسم “عجل “بعد فترة حمل تتراوح ما بين 10 و 11 شهرا.

ويبدأ موسم تزاوج حيتان المنك أواخر الشتاء أو أوائل الربيع، وترعى العجول 6 أشهر تقريبًا ثمّ تعتمد على نفسها بعد ذلك.

وكاد حوت المنك أن ينقرض بسبب الصيد التجاري للحيتان، وفي عام 1986 فرضت اللجنة الدولية لصيد الحيتان حظراً على صيد حيتان المنك، وقد ساعد ذلك على ازدياد أعدادها، ومع ذلك فلا تزال من الأنواع المعرضة للخطر.

وهناك تهديدات أخرى تتعرض لها حيتان المنك، مثل التشابك في معدات الصيد، والضوضاء الناتجة عن حركة السفن، إضافة إلى التصادم معها، وكذلك التغير المناخي.