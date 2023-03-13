ليبيا الان

مؤكدًا مساندة البعثة في تحقيق تطلعات الشعب الليبي..باشاغا يلتقي باتيلي في بنغازي

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – بنغازي
التقى رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليوم الإثنين المبعوث الأممي عبدالله باثيلي في بنغازي.

وقال باشاغا إنه أكد لباتيلي على شرعية الحكومة الليبية وجاهزيتها الكاملة لمساندة البعثة الأممية في تحقيق تطلعات الشعب الليبي في التغيير والانتقال الديمقراطي وجعل عام 2023 عام الانتخابات”.

وأضاف رئيس الحكومة الليبية في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”كما رحبنا بمبادرة باتيلي لكسر الجمود السياسي وتنظيم الانتخابات”.

وأكد باشاغا :”شددنا على المُلكية الليبية لحل الأزمة الراهنة وبذل المزيد من الجهود لزيادة التقارب بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لإنجار القوانين الانتخابية في أقرب الآجال”.

عدد المشاهدات: 19

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك