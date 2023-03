ليبيا – طالب رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند بالاستماع إلى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي وليس القادة الليبيين.

عقيل وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “أيها الأمريكي ريتشارد نورلاند، أنت وهورندال من عليكما كسر الجمود الانتخابي في ليبيا بترك الليبيين وشأنهم”.

