“تهدف إلى الاستحواذ على حقول النفط”.. خبير بريطاني يتحدث عن دور فاغنر في ليبيا

قال الخبير بمؤسسة راند لوكالة أدنكرونوس الإيطالية “براين جينكينز”، إن اهتمام مجموعة فاغنر بليبيا، بدعم من خليفة حفتر في شرق البلاد، يهدف إلى السيطرة على حقول النفط، مما يسمح لها بوقف تصدير النفط لزيادة الضغط على أوروبا، وفق قوله.

وأضاف جينكينز أن روسيا تمكنت من منع التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، حيث سيطر حفتر على أجزاء كبيرة من شرق ليبيا وجنوبها بمساعدة مرتزقة فاغنر المزودين بدبابات وطائرات مقاتلة،

وأفاد الخبير أن مواقع فاغنر محمية بأنظمة دفاع جوي روسية الصنع على ارتفاعات عالية، وأن وجود المجموعة يسمح لحفتر بتجاهل أي حل للصراع من قبل الأمم المتحدة، مضيفا أن نفوذ فاغنر في المنطقة لا يواجه قيودا في السلوك والعلاقات، بحسب وصفه.

وقال جينكينز إن إيطاليا جزء من التحالف من أجل الساحل وواحدة من المشاركين الرئيسيين في فرقة عمل تاكوبا التابعة للاتحاد الأوروبي، مضيفا أن الانخراط الأوروبي في منطقة الساحل تعوقه الانقلابات العسكرية، وفق ما أفاد به

وأشار الخبير إلى خشية إيطاليا اليوم من موجات المهاجرين غير الشرعيين من إفريقيا، مضيفا أن علاقة روما بشمال إفريقيا تعود إلى أكثر من 2000 عام، وفق تعبيره.

المصدر: وكالة أدنكرونوس الإيطالية

