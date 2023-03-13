عقيلة صالح: “باتيلي” ليس حاكماً لليبيا ولا يحق له تشكيل أجسام سياسية

انتقد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، تصريح المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، بأن الأجسام السياسية الحالية منتهية الصلاحية.

وقال عقيلة صالح، في تصريحات تليفزيونية اليوم الاثنين، إن باتيلي، لم يطلع اطلاعاً جيداً على الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، الذي يقول إن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا لحين انتخاب سلطة تشريعية جديدة.

وأضاف أن المبعوث الأممي ليس حاكماً لليبيا، مشيراً إلى أن مهمة البعثة الأممية مساعدة الليبيين وليس اختيار من يحكم، قائلاً: “باتيلي ليس أكثر حرصاً منا على مصالح الليبيين ولا يحق له تشكيل أجسام سياسية”.

وتابع: مجلس النواب أصدر منذ أكثر من ثلاث سنوات قوانين انتخاب الرئيس وقانون الاستفتاء على الدستور وقام بما عليه بشأن الانتخابات، وأن المسؤولية لتنفيذ هذه القوانين تقع على عاتق السلطة التنفيذية، ولهذا نحن نطالب بحكومة موحدة تنفذ هذه القوانين.

وأشار عقيلة صالح، إلى أن البعثة الأممية غير مهتمة بموضوع تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، وتتغافل عن أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين في الشرق والغرب.

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وأكد أن مجلس النواب مسؤول عن الأساس التشريعي للانتخابات وأؤكد أنه سيتم قبل نهاية شهر يونيو»، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك حكومة جديدة قبل الانتخابات.

ولفت صالح، إلى أن البيئة الأمنية آمنة، ولا يمانع من إجراء الانتخابات في ظل الوضع الأمني الحالي، مشيراً إلى أهمية وجود حكومة موحدة لأن إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين يمكن أن يقسم البلاد.