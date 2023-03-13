الملف الليبي من ابرز الملفات التي سيناقشها “بوريل” خلال زيارته للجزائر

الوطن / رصد

أكدت وزارة الخارجية الجزائرية على بدء زيارة مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والتي تستغرق يومين لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع في منطقة الساحل وليبيا والصحراء والقضية الفلسطينية اضافة الى مناقشة تعزيز التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات.

وبحسب الخارجية الجزائرية فمن المقرر في جدول أعمال الزيارة، لقاء بوريل بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمن.