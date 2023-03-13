بحث تنفيذ برامج تدريبية في بنغازي وهون

العنوان-طرابلس

بحث وزير العمل بحكومة الوحدة، علي العابد، اليوم الإثنين، تنفيذ برامج تدريبية في منطقتي بنغازي وهون، مؤكدًا دعمه لمراكز التدريب، للقيام بدورها في تخريج الباحثين عن عمل لدمجهم في السوق.

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين بمكتبه في ديوان الوزارة بطرابلس مع مدير مركز التدريب ورفع الكفاءة المهنية بنغازي، عبدالسلام أحواس، ومدير مركز التدريب هون، عبدالله الدويني.

وتناول اللقاء الخطة التدريبية للمركزين والبرامج التدريبية في المنطقتين، حسب التخصصات المطلوبة في سوق العمل المحلية.

وشدّد وزير العمل على أهمية عمل المراكز، وأن تكون البرامج التدريبية التي يتلقاها المتدربون متطورة لنقل الخبرة للمتدربين.