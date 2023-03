الحصادي: مهما ارتفع إنتاج النفط والغاز لن ينعكس على الاقتصاد والمواطن ما دامت “بالوعة” الفساد مفتوحة

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين أنه مهما تنوعت وتعددت مصادر الدخل وارتفع إنتاج النفط والغاز وتعدل سعر الصرف لن ينعكس على الاقتصاد والتنمية المستدامة والمواطن بالشكل الصحيح والمطلوب ما دامت “بالوعة” الفساد مفتوحة.

الحصادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “مع غياب الشفافية والمراقبة والمحاسبة والمحاكمة والوعي ستستمر الاستباحة والنهب للمال العام”.

