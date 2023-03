أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين اكتشاف مقبرتين جماعيتين بطريق “سالم بن علي” وطريق “الساقية” في مدينة ترهونة.

وأفادت البحث والتعرف على المفقودين، خلال منشور على فيس بوك، أن عملية انتشال الجثث ستبدأ غدا الثلاثاء 14 مارس، وفق قولها.

يذكر أن إجمالي الجثث التي تم التعرف عليها من المقابر في ترهونة تجاوز حتى الآن 230 حالة، وفق ما أفادته البحث والتعرف على المفقودين في وقت سابق.

يأتي هذا في الوقت الذي يطالب فيه أهالي ترهونة بتجديد تفعيل البطاقات الحمراء الصادرة عن النائب العام، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم في ليبيا وخارجها.

المصدر: الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين

The post حفر الموت.. اكتشاف مقبرتين جماعيتين بترهونة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار