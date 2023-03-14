فقدان قرابة 30 مهاجرًا جراء انقلاب مركبهم قبالة السواحل الليبية 

الوطن| رصد

أعلن خفر السواحل الإيطالي، اليوم الاحد، فقدان قرابة 30 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا بعد انقلاب قاربهم.

وانقلب القارب أثناء محاولة مركب شحن كان يبحر في المنطقة لإنقاذهم، حيث انقلب المركب أثناء نقل المهاجرين وجرى إنقاذ 17 شخصًا بينما فُقِد نحو 30 مهاجرًا.

منظمة “ألارم فون” التي تدير خط طوارئ للمهاجرين المنكوبين، قالت في تغريدة سابقة إنها أبلغت السلطات الإيطالية في ساعة مبكرة من صباح السبت بوجود قارب يواجه صعوبات قبالة شمال غرب مدينة بنغازي.

وأضافت، لقد صدمنا.. وبحسب مصادر مختلفة، غرق عشرات الأشخاص الذين كانوا على هذا القارب المنكوب.