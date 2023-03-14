ربيعة أبو راص تشارك في اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة في البحرين

الوطن| رصد

شاركت عضو وفد مجلس النواب ربيعة أبوراص، في اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة بالاتحاد البرلماني الدولي، وذلك ضمن مشاركة وفد مجلس النواب في أعمال الجمعية العامة الـ(146) للاتحاد البرلماني الدولي، والمُقامة حالياً في العاصمة البحرينية المنامة.

ونوقشت خلال الاجتماع، الجهود البرلمانية المبذولة لتخفيض رصيد الكربون إلى المستوى السلبي في الغابات، كما تمت الموافقة على المحاضر الموجزة للدورة السابقة، والتطرّق إلى تحضيرات الجمعيات العامة المقبلة، كما وشهد الاجتماع انتخابات شغل المناصب الشاغرة بمكتب اللجنة.