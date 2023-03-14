مصرف ليبيا المركزي ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية للشركات خلال الفترة من 2 إلى 8 مارس

نشر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الاثنين، تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة من 2 إلى 8 مارس الجاري.

وأظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي عن فتح 247 اعتماداً مستندياً لشركات مختلفة، من بينها شركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية، وأخرى تستورد الإلكترونيات والبتروكيماويات وقطع غيار السيارات والأثاث المنزلي والمواشي واللحوم والأدوية والمستحضرات الطبية.

وينشر مصرف ليبيا المركزي تفاصيل الاعتمادات استناداً إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم (9/2020) المؤرخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة الخامسة من الضوابط العامة بالمنشور نفسه القاضية بموافقة الجهات الطالبة بفتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.

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