الخوجة: قافلة العيون الطبية أجرت 20 عملية في البيضاء وهي متوجهة إلى شحات وسبها

الوطن| رصد

أكدت رئيسة هيئة زراعة القرنية، ومديرة مستشفى العيون في طرابلس، الدكتورة رانيا الخوجة، أن القافلة الطبية للعيون، أجرت 20 عملية زراعة قرنية في البيضاء، لأول مرة، كثالث مدينة استهدفتها بعد بنغازي وطبرق.

وأضافت الخوجة في تصريحات، أن القافلة المكونة من أطباء ليبيين، وطبيب زائر مصري، ستتوجه إلى مدينة شحات، لإجراء 20 عملية أخرى، وقافلة أخرى لأول مرة إلى مدينة سبها، مؤكدةً استمرار عمل القوافل في جميع المدن، حتى انتهاء معالجة جميع الحالات في البلاد.