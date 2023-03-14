باشاغا: نرحب بمبادرة “باتيلي” لكسر الجمود السياسي في ليبيا وإجراء الانتخابات

التقى رئيس الحكومة الليبية المكلفة فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، في مدينة بنغازي.

وقال فتحي باشاغا، عبر حسابه بموقع تويتر، إنه أكد خلال لقائه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، على شرعية حكومته وجاهزيتها الكاملة لمساندة مساعي البعثة الأممية في تحقيق تطلعات الشعب الليبي في التغيير والانتقال الديمقراطي وجعل عام 2023 عام الانتخابات.

وأضاف باشاغا: كما رحبنا بمبادرة باتيلي لكسر الجمود السياسي وتنظيم الانتخابات، وشددنا على المُلكية الليبية لحل الأزمة الراهنة وبذل المزيد من الجهود لزيادة التقارب بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لإنجاز القوانين الانتخابية في أقرب الآجال.

من جهة أخرى قال المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، عبر حسابه بموقع تويتر، إنه ناقش مع باشاغا الحاجة الماسة كي يعمل جميع القادة الليبيين، بمن فيهم رئيسا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على كسر حلقة الأزمة السياسية الراهنة من خلال تهيئة الظروف لإجراء انتخابات شاملة.

وأضاف المبعوث الأممي أن باشاغا أعرب خلال اللقاء عن التزامه المستمر بوحدة واستقرار ليبيا، واستعداده لدعم جهوده وعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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