القطراني يتابع أعمال الصيانة والتجهيزات في مستشفى الأبيار العام

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تابع نائب رئيس الحكومة الليبية على القطراني ووزيرالصحة عثمان عبد الجليل سير العمل في مستشفى الأبيار العام والاطلاع على اعمال الصيانة الجارية بالمستشفى.

وتم خلال الجولة الاطلاع على أعمال الصيانة الجارية وبعض التجهيزات والتي من أهمها جهاز الأشعة المقطعية بالإضافة إلى توفير الاحتياجات اللازمة حتى يتمكن من تقديم الخدمات الطبية.

وفي نهاية الجولة قام الوفد بالاجتماع مع الأطباء المتعاونين للاطلاع على الصعوبات التي تواجههم لاسيما مرتباتهم المتأخرة.