ليبيا الان

القطراني يتابع أعمال الصيانة والتجهيزات في مستشفى الأبيار العام

تم النشر منذُ 42 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

تابع نائب رئيس الحكومة الليبية على القطراني ووزيرالصحة عثمان عبد الجليل سير العمل في مستشفى الأبيار العام والاطلاع على اعمال الصيانة الجارية بالمستشفى.

وتم خلال الجولة الاطلاع على أعمال الصيانة الجارية وبعض التجهيزات والتي من أهمها جهاز الأشعة المقطعية بالإضافة إلى توفير الاحتياجات اللازمة حتى يتمكن من تقديم الخدمات الطبية.

وفي نهاية الجولة قام الوفد بالاجتماع مع الأطباء المتعاونين للاطلاع على الصعوبات التي تواجههم لاسيما مرتباتهم المتأخرة.

الوسوم

#أعمال الصيانة الحكومة الليبية تقديم الخدمات الطبية ليبيا مستشفى الأبيار العام

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك