“باتيلي” يطلع المشير خليفة حفتر على خطة البعثة الأممية لإجراء الانتخابات الليبية

استقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، في مكتبه بمقر القيادة العامة للجيش الليبي في مدينة بنغازي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي.

وقال المكتب الإعلامي للقيادة العامة في بيان، إن المبعوث الأممي قام باطلاع المشير خليفة حفتر، على الخطة الأممية لبعثة الأمم المتحدة في المرحلة القادمة والتي ستقود لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضاف المكتب الإعلامي أنه تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية دعم جهود مجلس النواب والدولة لاستكمال القاعدة الدستورية.

من جهة أخرى قال المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، عبر حسابه بموقع تويتر، إنه شرح للمشير خليفة حفتر مبادرته الرامية للجمع بين القادة الليبيين، بما في ذلك رئيسا مجلسي النواب والدولة، من أجل إيجاد مخرج من المأزق السياسي الذي طال أمده.

وأضاف باتيلي، أن المشير خليفة حفتر أعرب عن دعمه المستمر لجهوده في العملية السياسية، وللعمل المهم الذي تقوم به اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من أجل توفير بيئة أمنية مواتية.

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