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الدبيبة يطلع على مستجدات الطريق الساحلي مع جهاز تنفيذ المشروعات والشركات المنفذة

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

تفقد رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات لمتابعة سير العمل بها والوقوف على الإجراءات التعاقدية، وخطة مشروع صيانة وتطوير الطريق الساحلي تاورغاء ـ رأس جدير.

وأكد الدبيبة خلال لقائه مع مديري إدارات ومكاتب الجهازعلى ضرورة التركيز على عاملين أساسيين لإنجاز المشاريع، هما الجودة والالتزام بالجدول الزمني، وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص الليبي والشركات الأجنبية القادرة، ونقل الخبرة لأدوات التنفيذ المحلية مع ضرورة رفع كفاءة الكوادر الفنية العاملة بالجهاز.

وفي اطار المتابعة  اجتمع الدبيبة مع الشركات المنفذة للطريق الساحلي تاورغاء ـ رأس جدير التي جرى التعاقد معها، وعددها 12 شركة بين محلية وتونسية، والتي استكملت الإجراءات التعاقدية وتوفير المخصصات المالية للمشروع خلال ميزانية 2022.

 

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الوطن الليبية

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