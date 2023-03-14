ترسيخا لمفهوم “مؤسسة بلا ورق”.. ديوان المحاسبة يطلق استراتيجية التحول الرقمي

أطلق ديوان المحاسبة الليبي اليوم الاثنين تطبيقاً لإدارة المراسلات الإلكترونية (الصادر والوراد) بهدف الاستغناء علي النظام التقليدي الورقي، والاعتماد علي التقنيات الحديثة في إدارة وتبسيط الإجراءات الداخلية ترسيخا لمفهوم المؤسسة بلا ورق.

وبحسب بيان للديوان عبر صفحته على “فيسبوك” يوفر التطبيق عدداً من المميزات منها إدارة المراسلات وتتبعها، والعمل عن بعد، وخاصية التهميش والتوقيع الإلكتروني.

ويأتي هذا التطبيق في إطار العمل على تحقيق استراتجية التحول الرقمي.

وفي وقت سابق من اليوم التقى رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك ووكيل الديوان علاء الدين المسلاتي ، بوفد من خبراء البنك الدولي برئاسة وينتسون برسي المتخصص في إدارة المالية العامة، في إطار زيارة الخبراء لعدد من المؤسسات الليبية للتعريف بمراحل مشروع تطوير المالية العامة في ليبيا.

وأكد شكشك خلال اللقاء على أهمية مشروع إصلاح المالية العامة بالنسبة لطبيعة عمل الديوان نحو تعزيز مكافحة الفساد، ورفع الشفافية، مؤكدا دعم الديوان لمثل هذه المشاريع. بحسب بيان صادر عن الديوان..