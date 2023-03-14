المستشار صالح: باتيلي لم يطّلع على الإعلان الدستوري وتعدى اختصاصه بوصفنا منتهيي الشرعية

الوطن| رصد

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، والمؤتمر الذي قدمه بعدها أوضحا أنه لم يطّلع على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، مشيراً إلى أن الاتفاق ينص على أن البرلمان مستمر حتى التسليم لسلطة تشريعية وهذا ما لم يحصل بعد في ليبيا، بينما أضاف أن البرلمان أصدر قانون انتخاب الرئيس والبرلمان والاستفتاء منذ أكثر من 3 سنوات، وقام بكل ما هو مطلوب منه من أجل إجراء الانتخابات.

المستشار صالح وفي مقابلة تلفزيونية رصدها موقع الوطن، اعتبر أن باتيلي أخطأ في قوله إن هناك أكثر من جسم تشريعي في ليبيا، وبأن البرلمان جسم منتهي الشرعية، مؤكداً على أنه لا يجوز لباتيلي أن يتعدى على الليبيين وحقهم في الاختيار وإقرار البديل.

وشدد المستشار صالح في حديثه على أن ليبيا بحاجة إلى حكومة موحدة تنفذ قوانين الانتخابات وتشرف عليها، وبالتالي فإن التعطيل ليس من مجلس النواب، وفق تعبيره، إذ إن مهمة المجلس هي إصدار التشريعات فقط، وإن سبب تأجيل الانتخابات هو القوة القاهرة التي حالت دون تنفيذها بأمر من السلطة التنفيذية، منوهاً بأن القوة القاهرة هي المجموعات المسلحة التي اقتحمت المفوضية.

وجدد المستشار صالح تأكيده بأن مجلس النواب يرحب بإجراء الانتخابات غداً قبل بعد غد؛ لكن مسؤولية تنفيذ قوانين الانتخابات منوطة بالحكومة كسلطة تنفيذية، رافضاً تحميل مجلس النواب مسؤولية عدم استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات أو عدم إشراف الحكومة عليها، وداعياً في الوقت ذاته المواطن الليبي لدعمه في تكوين حكومة واحدة تشرف على الانتخابات في جميع أنحاء ليبيا.

هذا واستنكر المستشار صالح ما وصفه بخلط باتيلي للأوراق؛ قائلاً إنه ليس حريصاً على إجراء الانتخابات أكثر من الليبيين، ومتسائلاً ما إذا أصبح باتيلي رئيس دولة حتى يقرر أي المجالس منتهية الولاية.