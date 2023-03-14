الخوجة من البرلمان الأفريقي: معظم شباب القارة لم تتح لهم فرصة التعليم بشكل صحيح

شاركت أسماء الخوجة، عضو مجلس النواب عضو اللجنة الدائمة للتعليم والثقافة والسياحة والموارد البشرية بالبرلمان الأفريقي، اليوم الإثنين، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والسياحة والموارد البشرية بالبرلمان الأفريقي، الذي انعقد في مدينة ميدراند في جنوب أفريقيا.

وتناول الاجتماع، عدة محاور أبرزها، التغذية المدرسية، وزيادة وتنمية وتطوير المواقع الثقافية ، والاحتفال باليوم الأفريقي، والنهضة الثقافية الأفريقية.

وتقدمت”أسماء الخوجة” خلال الاجتماع، بمقترح تحت عنوان دور التعليم التقني والمهني لتعزيز أهداف التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية، أوضحت فيه دور وأهمية التعليم والتدريب المهني والتقني للشباب الإفريقي.

وأكدت أن معظم الشباب الأفريقي لم تتاح لهم فرصة التعليم بشكل صحيح مبينة أن هذا النوع من التعليم والتدريب سوف يمهد الطريق للشباب لتعلم حرفة لأن سوق العمل الآن وفي كل وقت محتاج للأيدي العاملة وبذلك تتاح فرصة جيدة لهؤلاء الشباب لكسب قوتهم بالطرق الصحيحة.