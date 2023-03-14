“بمشاركة أعضاء البرلمان الليبي”.. انطلاق اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الأفريقي

الوطن|رصد

انطلقت اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الأفريقي والتي مقرر استمرارها حتى 17 مارس الجاري، بمشاركة أعضاء مجلس النواب الأعضاء في البرلمان الأفريقي، وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الإعداد للجلسة العامة الخاصة بالبرلمان الإفريقي والمزمع عقدها خلال الأشهر القادمة.

وصرح عضو مجلس النواب يوسف الفاخري نائب رئيس مجموعة الشمال الأفريقي وعضو هيئة مكاتب رئاسة البرلمان الأفريقي بأن اللجان الدائمة بالبرلمان الأفريقي خلال هذه الاجتماعات سوف تعمل على تجهيز كافة القوانين والإجراءات الخاصة بتنظيم عمل كل لجنة، كما ستقدم مقترح الميزانية لتغطية أعمال كل لجنة، بالإضافة لتقديم خطة العمل الخاصة بكافة اللجان الدائمة حتى يتم اعتمادها من خلال الجلسة العامة للبرلمان الإفريقي وفقا للقانون الداخلي والمنظم لعمل البرلمان الأفريقي.